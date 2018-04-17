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Уличенный СМИ в пьяном дебоше начальник Октябрьского РОВД официально «находится на больничном»

  • 17 апреля 2018, 09:46
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Начальник Октябрьского РОВД, которого СМИ уличили в пьяном дебоше, официально находится на больничном.

О том, что начальник Октябрьского РОВД (Гомельская область) Геннадий Маджара попал в неприятности, находясь на учебе по повышению квалификации в Минске, сообщили 15 апреля некоторые интернет-ресурсы.

По информации «Белорусского партизана», в одном из столичных кафе милицейский начальник злоупотребил алкоголем, и его поведение вынудило персонал вызвать наряд милиции. «Сотрудники департамента охраны доставили буяна в вытрезвитель. Там и выяснилось, что задержанный мужчина в гражданской одежде — их коллега», — пишет ресурс.

В пресс-службе УВД Гомельского облисполкома БелаПАН заявили, что в настоящее время Геннадий Маджара находится на больничном — обязанности начальника Октябрьского РОВД временно исполняет его заместитель Сергей Воробьев. На прошлой неделе в Октябрьском РОВД БелаПАН сообщали, что начальник находится на учебе в Минске и когда вернется — не известно.

Маджара возглавил Октябрьский РОВД в начале 2018 года. До этого он долгое время работал в Лоевском РОВД, последнее время — в должности заместителя начальника отдела внутренних дел. Ему 41 год, женат, двое детей.


Naviny.by
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