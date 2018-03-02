Фотофакт: в Октябрьском районе в снегу застрял школьный автобус

  • 02 марта 2018, 17:30
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Сегодня в Октябрьском районе не все ученики вовремя успели к первому уроку: по дороге в школу автобус застрял в снегу.

В это время мимо проезжал подполковник милиции, который организовал помощь и вызвал на место крупногабаритную технику.


gomel.today
СТО 01/03 - 02/03:
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Места: Октябрьский (125)

Метки: ДТП и ЧП (91), Авто (5017), Область (5193)

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