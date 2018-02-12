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Ребенок с матерью пострадали в ДТП в Октябрьском районе

  • 12 февраля 2018, 11:01
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В ДТП, которое произошло в Октябрьском районе, пострадали женщина и ее 3-летний ребенок, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 9 февраля в 15.00 на 104-м км автодороги Осиповичи — Глуск — Озаричи. 18-летний водитель автомобиля «Фольксваген Шаран» на закруглении дороги в зоне действия дорожного знака «Обгон запрещен» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Вольво».

В результате ДТП 29-летняя пассажирка «Фольксвагена» и ее 3-летняя дочь получили телесные повреждения и были госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской центральной районной больницы.


БелТА
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Места: Октябрьский (124)

Метки: ДТП и ЧП (29), Авто (4959), Область (5105)

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