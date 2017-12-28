В Октябрьском пешеход ударил гаишника в лицо

В городском поселке Октябрьский в схватке сошлись пешеход и инспекор ГАИ: один ходил в темное время суток по дороге без фликера, а второй — попытался пресечь нарушение.

Инцидент произошел 22 декабря. Житель Октябрьского района в темное время суток прогуливался по проезжей части. Инспектор ГАИ указал на нарушение, за что и поплатился собственным здоровьем: 54-летний мужчина несколько раз ударил гаишника по лицу, сообщила официальный представитель УВД Дарья Смоляк.

Выяснилось, что хулиган уже не впервые сводит счеты с сотрудниками органов внутренних дел — в 2003 года он был осужден по этой же статье.

Возбуждено уголовное дело, агрессивный пешеход рискует оказаться за решеткой сроком до шести лет.