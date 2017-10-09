Ксения Дегелько, призывавшая не носить мини-юбки, публикует фото в купальнике и коротких шортах

Взорвавшая в 2012 году белорусский сегмент интернета Ксения Дегелько уже далеко не та наивная деревенская девочка, которая прославляла свой Октябрьский и призывала сказать «нет!» мини-юбкам.

Вот этот шедевр, который на данный момент собрал более 1,4 млн просмотров в сети:

Она уже повзрослела и, видимо, смотрит на жизнь иначе. Такой вывод можно сделать, посмотрев фотографии, которые Ксения публикует на своих страницах в социальных сетях.













Но это было уже после школы, в начале взрослой жизни. Впрочем, и школьный «след» далек от призывов Ксении...







