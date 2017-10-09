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В Бобруйском районе две жительницы Гомельской области попали под поезд

  • 09 октября 2017, 11:29
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8 октября примерно в 4.40 жительницы поселка Октябрьский Гомельской области попали под поезд региональных линий эконом-класса «Рабкор — Жлобин».

Происшествие случилось в Бобруйском районе на перегоне Ратмировичи — Красный Брод, недалеко от деревни Орсичи.

Увидев женщин, водитель применил экстренное торможение.

79-летняя и 50-летняя женщины получили травмы и были госпитализированы в больницу, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.


gomel.today

Места: Октябрьский (116), Бобруйск (191)

Метки: Происшествия (10940), Область (4599)

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