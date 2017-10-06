Смартум 02/10 - 08/10:

Блогер хотел публично признаться в любви своей супруге, а власти посчитали это массовым мероприятием

  • 06 октября 2017, 11:15
  • 1212
  • 0



Активист и блогер из Октябрьского Андрей Паук хотел выйти на улицу с плакатом «Я кахаю цябе, Оля».

Чтобы обезопасить себя от попадания «на сутки» Андрей предусмотрительно решил получить разрешение от местного исполкома. Власти посчитали, что такой флэшмоб блогера подпадает под определение «массового мероприятия» и определили для проведения признания в любви место на стадионе детской спортивной школы, сообщает «Дзея» в своем аккаунте в фэйсбуке.


gomel.today

Люди в материале: Андрей Паук (20)

Места: Октябрьский (114)

Метки: Общество (27614), Шапито (212), Область (4590)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


KSK 06/10 - 08/10:

Самое читаемое