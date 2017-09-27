В Октябрьском районе бесправник угнал трактор с предприятия, на котором работает

20-летний местный житель угнал трактор «МТЗ» с предприятия, где он трудится слесарем.

При этом молодой человек не получал водительского удостоверения, за что уже привлекался к административной ответственности в мае этого года, сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.