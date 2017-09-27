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В Октябрьском районе бесправник угнал трактор с предприятия, на котором работает

  • 27 сентября 2017, 16:22
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20-летний местный житель угнал трактор «МТЗ» с предприятия, где он трудится слесарем.

При этом молодой человек не получал водительского удостоверения, за что уже привлекался к административной ответственности в мае этого года, сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Дарья Смоляк.

По факту угона транспортного средства возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.


Кристина Ворона, Гомельская правда

Места: Октябрьский (113)

Метки: Криминал (8555), Область (4556)

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