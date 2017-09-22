Жительница Октябрьского обнаружила в своей постели тарантула. Проявив белорусское гостеприимство, она решила его накормить
- 22 сентября 2017, 10:36
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Люди в материале: Андрей Паук (19)
Места: Октябрьский (112)
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