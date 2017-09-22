Жительница Октябрьского обнаружила в своей постели тарантула. Проявив белорусское гостеприимство, она решила его накормить

Восьминогий гость после переехал к местному блогеру Андрею Пауку.

Как рассказывает Андрей Паук, тарантула обнаружила в своей постели его знакомая в деревне Гать. Необычный гость обнаружился под покрывалом. Женщина его изловила, посадила в банку и даже пыталась кормить мухами. Назавтра она принесла паука блогеру.





По словам Андрея, гостю были очень довольны дети, но домочадцы решили не оставлять тарантула в качестве питомца. После съемок гость был отпущен в зарослях травы.

Южнорусский тарантул недавно появился в Беларуси. Вместе с богомолами они проникли в страну с потеплением климата. Как и все пауки, южнорусский тарантул ядовит. Правда, в отличии от своих белорусских собратьев, тарантул в состоянии прокусить кожу человека. Укус не смертелен, но может быть весьма болезненным — по ощущениям его сравнивают с укусом шершня. К счастью, южнорусские тарантулы не агрессивны и нападают только в крайних случаях. Надо иметь в виду, что эти пауки неплохо прыгают и, потревоженные, могут подскочить на 15-20 сантиметров вверх.





В дикой природе тарантулы строят норы, где сидят в засаде в ожидании добычи. В природе живут около двух лет, в неволе около года — сказывается отсутствие зимней спячки, которую пауки проводят в анабиозе.



