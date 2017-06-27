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В Октябрьском районе автомобиль сбил десятилетнего ребенка

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  • 27 июня 2017, 13:06
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ДТП с участием десятилетней девочки произошло в деревне Гать Октябрьского района 26 июня, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Водитель на автомобиле «Фольксваген», двигаясь по улице населенного пункта, сбил внезапно выбежавшую на проезжую часть девочку.

В результате происшествия ребенок получил ссадины, ушибы тела, закрытую черепно-мозговую травму легкой степени и был госпитализирован в хирургическое отделение Октябрьской центральной районной больницы.

БелТА

Места: Гомель (19557)

Метки: Происшествия (10471)

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