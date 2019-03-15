В Наровле пьяный бесправник сбил на тротуаре женщину и скрылся

  • 15 марта 2019, 14:56
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ДТП случилось 14 февраля около 11:30 утра.

Пьяный водитель на «ВАЗ-2106» сбил 37-летнюю женщину, ведущую по тротуару велосипед. С места происшествия он скрылся, но уже через час был задержан.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, мужчина был очевидно пьян, но от освидетельствования отказался. Водительских прав у него не было. Пострадавшую женщину госпитализировали в «Норовлянскую центральную районную больницу».

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