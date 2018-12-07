На погранпереходе «Александровка» до конца декабря будут ремонтировать дорожное покрытие. Движение ограничено
- 07 декабря 2018, 10:55
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Места: Александровка (11)
Метки: Авто (6105)
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