За 20 кг рыбы, пойманной сетью в радиационном заповеднике, жителям Наровли придется раскошелиться почти на 1400$, возбуждено уголовное дело

Рыбачили запрещенным орудием—сетью из капроновой нити, в запрещенном месте — на пойменном озере в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Таким образом, браконьеры добыли почти 20 килограммов рыбы: щука, плотва, линь, судак. Однако богатому улову они недолго радовались.

Завершение рыбалки омрачили своим появлением инспекторы охраны животного и растительного мира. Одному из рыбаков вне закона удалось скрыться, второй был задержан. Поначалу он не хотел выдавать напарника, но после того, как ему озвучили сумму ущерба, причиненного окружающей среде, это почти 3 тысячи рублей, сразу же рассказал, с кем рыбачил. В одиночку нести финансовое бремя мужчина не захотел. Оба браконьера—жители Наровли, состоят в родственных отношениях. Возбуждено уголовное дело.

Инспекторы охраны животного и растительного мира в очередной раз призывают любителей рыбной ловли соблюдать природоохранное законодательство и напоминают: за нарушение предусмотрены серьезные штрафы вплоть до уголовной ответственности.