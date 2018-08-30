В Наровлянском районе суд лишил трех учащихся профлицея стипендии — они тратили все деньги на алкоголь

В Наровлянском районе трое учащихся профлицея остались без стипендии. Такое решение принял суд.

Как рассказали в прокуратуре, молодые люди были на государственном попечении, поэтому помимо стипендии, им полагался ряд компенсационных выплат. Но руководства профлицея насторожило поведение ребят — все деньги они тратили на спиртные напитки. Также учащиеся не могли похвастаться хорошими отметками, состояли на учете у врача-нарколога, не раз привлекались к административной ответственности.

Решение суда — лишить подростков возможности самостоятельно распоряжаться доходами. Теперь за расходами учащихся будет следить директор лицея.