Искали украденные рыболовные сети, а нашли марихуану. Наровлянин хранил наркотик на работе за батареей

  • 23 августа 2018, 12:27
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Обвиняемый на выездном заседании суда просил не наказывать его строго.

Мужчина приобрел для себя марихуану и хранил ее на работе за батареей. Ее бы не обнаружили, если бы милиция не стала обыскивать помещение в поисках украденных рыболовных сетей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств». Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на пять лет, сообщает «Прыпяцкая праўда».


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