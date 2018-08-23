Искали украденные рыболовные сети, а нашли марихуану. Наровлянин хранил наркотик на работе за батареей

Обвиняемый на выездном заседании суда просил не наказывать его строго.

Мужчина приобрел для себя марихуану и хранил ее на работе за батареей. Ее бы не обнаружили, если бы милиция не стала обыскивать помещение в поисках украденных рыболовных сетей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «незаконное без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств». Суд приговорил мужчину к ограничению свободы на пять лет, сообщает «Прыпяцкая праўда».