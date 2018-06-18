Наровляне избили жителей Калинкович и Мозыря. Разыскиваются свидетели и... гаечный ключ

  • 18 июня 2018, 10:39
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В Наровле в ночь на 16 апреля на детской площадке местные жители избили мужчин из Калинкович и Мозыря.

Один из пострадавших был госпитализирован с телесными повреждениями, сообщает сайт районной газеты «Прыпяцкая прауда».

С того дня уже прошло два месяца, однако правоохранительные органы продолжают поиск свидетелей драки. Впрочем, ищут не только свидетелей. Во время инцидента одним из потерпевших был утерян разводной гаечный ключ — его также надеются найти.

Если вы стали очевидцем происшествия или вам известно и местонахождении гаечного ключа, просьба сообщить информацию в РОСК (тел.: 4-12-91, 4-12-95) или в ОВД (тел.: 102). Конфиденциальность гарантируется.


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Места: Наровля (146), Мозырь (1986), Калинковичи (485)

Метки: Криминал (10031), Область (5619)

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