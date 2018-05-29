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Жителя Наровли, осужденного за убийство двоих человек, расстреляли

  • 29 мая 2018, 15:08
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33-летний житель Наровли был приговорен к смертной казни 17 марта прошлого года. Тогда областной суд признал мужчину виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство.

Напомним, трагедия произошла в марте 2016 года. В одном из частных домов в Наровле обнаружили тела 59-летней женщины и ее 61-летнего брата.

На суде Алексей Михаленя лишь частично признал вину. Дескать, в тот день собирался постричь отца и пошел к соседям за ножницами. В какой-то момент пенсионер сам якобы напал на него, а он оказался сильнее обоих стариков.

Кстати, первое убийство Михаленя совершил, когда ему еще не было 18 лет. Тогда он получил срок, отсидел и вышел на свободу. Затем совершил кражу — так в его послужном списке появилась еще одна судимость.

Накануне совершения нового убийства — на это раз двойного — Алексей Михаленя освободился из колонии. Однако на свободе житель Наровли пробыл недолго.


Кристина Ворона, Гомельская правда
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