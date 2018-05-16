Наровлянин угнал лодку и утонул, запутавшись в рыболовных сетях

Проверку по факту гибели 60-летнего местного жителя проводит Наровлянский РОСК.

Тело мужчины обнаружили 2 мая в затоне разлившейся реки Припять в районе улицы Советской.

— С заявлением в милицию о пропаже лодки обратился ее хозяин, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — По словам потерпевшего, он причалил к берегу и попросил незнакомца, трудившегося на участке, присмотреть за самодельным плавсредством. Когда вернулся через пару часов, ни лодки, ни «сторожа» не обнаружил.

В ходе поисков тело наровлянина и деревянную лодку обнаружили в восьми метрах от берега. Как оказалось, утопленник запутался в рыболовной сети, которая находилась под водой.

По версии следствия, когда хозяин ушел, мужчина сел в лодку и отплыл от берега. Вероятно, он выпал из лодки, однако не смог выплыть, поскольку запутался в браконьерской сети.

Наровлянским РОСК выясняются обстоятельства произошедшего, а также принадлежность нелегального орудия лова.