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Полторы тысячи рублей за незаконную добычу зайца. В Наровлянском районе задержали браконьера

  • 19 марта 2018, 14:34
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Госинспекторы Мозырской МРИ задержали браконьеров в Петриковском и Наровлянском районах.


В Петриковском районе инспекторам попался браконьер с двумя петлями, а в Наровлянском с пятью — в одну из петель жителя деревни Конотоп угодил заяц, сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира. Теперь за незаконную добычу «косого» браконьеру придется уплатить около 1,5 тысяч рублей.


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