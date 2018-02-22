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Наровлянские спасатели помогли женщине снять обручальное кольцо с отекшего пальца

  • 22 февраля 2018, 16:29
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Вечером 20 февраля спасатели Наровлянского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о необходимости оказания помощи жительнице райцентра, рассказала официальный представитель областного управления областного управления МЧС Мария Клезович.

Оказалось, что у 36-летней женщины на безымянном пальце правой руки надето кольцо, которое из-за отека пальца самостоятельно не снимается.

Работники МЧС при помощи нитки сняли кольцо. Состояние женщины удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.


Кристина Ворона, Гомельская правда
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