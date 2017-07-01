Видеофакт: Браконьер из Наровли с помощью 115-метровой сетки добыл за ночь 9 килограммов рыбы

Житель Наровли с помощью 115-метровой сетки за ночь выловил девять килограммов рыбы».

Плотва, окунь, жерех, лещ — всего 88 особей общим весом 9 килограммов. Для браконьера из Наровли ночь выдалась удачной, а вот утро принесло разочарование. Мужчина со 115-метровой сетью был пойман с поличным инспекторами охраны животного и растительного мира на затоне реки Припять. Вину свою рыбак не отрицал.

Теперь браконьеру придется выплатить компенсацию вреда, причиненного окружающей среде, и стоимость добытой рыбы — в сумме это более 2700 рублей. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело.