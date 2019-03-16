В Мозыре пешеход разбил лобовое стекло женщине-водителю за то, что она ему посигналила — видеофакт

Накануне Международного женского дня неизвестный мужчина поступил, мягко говоря, не по-джентельменски.

Возле магазина «Жемчужина» женщина за рулем «Рено» посигналила пешеходу, который вальяжно переходил проезжую часть. Мужчина повел себя довольно агрессивно и разбил ей лобовое стекло. Водитель остановила машину и побежала за ним, догнала, но в ответ получила порцию отборных матов.

Милиция устанавливает личность хулигана, а также разыскиваются свидетели и очевидцы. Если вы располагаете какой-либо информацией, просьба позвонить по телефонам 8-029-734-34-64, 8-029-825-32-62.