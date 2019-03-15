В Мозыре сбили пенсионерку переходившую дорогу по пешеходному переходу

  • 15 марта 2019, 10:03
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Фото: Влад Гусаченко


13 марта примерно в 22:30, на улице Мира, автомобиль совершил наезд на бабушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

По словам очевидцев, женщина получила травму ноги.

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Места: Мозырь (2185)

Метки: Происшествия (14133), Авто (6447), Область (6612)

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