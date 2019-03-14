Миранду из «Секса в большом городе» озвучит мозырянка

  • 14 марта 2019, 12:29
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Кастинг на белорусскую озвучку героев «Секса в большом городе» подошел к концу: свои голоса героям первого сезона подарят шесть участников и участниц.

За время проведения открытого конкурса организаторы кастинга получили 417 заявок. В финал прошли 50 лучших: 14 молодых людей и 36 девушек. В ходе очного кастинга участникам необходимо было не просто озвучить видеофрагмент из пилотной серии первого сезона сериала «Секс в большом городе» с участием выбранного персонажа, но и продемонстрировать умение подстроиться под «картинку» на экране, под характер своего героя или героини.

Фото предоставлено ARS Communications Minsk

Быстрее всего организаторы и жюри проекта определились с кандидатами на мужские роли. Сложнее всего оказалось выбрать идеальные голоса для озвучки двух героинь сериала — Шарлотты и Миранды. В итоге последняя заговорит голосом жительницы Мозыря Олеси Левкович.

Работа над озвучкой уже началась, а премьера сериала «Секс в большом городе» по-белорусски состоится в начале апреля на видеосервисе VOKA.


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