Под Мозырем на пожаре погиб мужчина. Спасатели нашли обгоревший труп

  • 14 марта 2019, 10:29
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Фото иллюстративное


Глубокой ночью 14 марта в деревне Большие Зимовищи загорелся жилой дом.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, внутри дома уже открыто горела одна из комнат, а дым стоял столбом. На полу в горящей комнате спасатели нашли обгоревшее тело 58-летнего хозяина дома.

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил имущество в комнате, помещения дома оказались сильно закопчены. Как сообщает МЧС, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Следственно-оперативная группа проводит проверку.

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Места: Мозырь (2183)

Метки: Происшествия (14118), Область (6610)

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