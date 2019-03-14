Под Мозырем на пожаре погиб мужчина. Спасатели нашли обгоревший труп

Глубокой ночью 14 марта в деревне Большие Зимовищи загорелся жилой дом.

Когда пожарные прибыли к месту происшествия, внутри дома уже открыто горела одна из комнат, а дым стоял столбом. На полу в горящей комнате спасатели нашли обгоревшее тело 58-летнего хозяина дома.

Пожар был ликвидирован. Огонь уничтожил имущество в комнате, помещения дома оказались сильно закопчены. Как сообщает МЧС, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Следственно-оперативная группа проводит проверку.