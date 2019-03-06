«Из Минска ходит всего один поезд». Белоруска добивается лучшего ж/д-сообщения с Мозырем

Юлия Шатун родом из Мозыря, но уже 8 лет живет в Минске. Раз в три месяца, а порой и пару раз в месяц она ездит к родителям в Мозырь. Маршрутки девушка не любит, а поездом, говорит, нужно добираться через Калинковичи. «Это не очень удобно, — делится она ощущениями от поездок. — Почему нельзя пустить частый поезд из Минска до Мозыря?»

Железная дорога, рассказывает Юлия, в Мозыре есть, но железнодорожное сообщение с другими городами, считает девушка, тут развито слабо. Из того же Минска люди чаще всего добираются в Мозырь на маршрутках. Машины ходят каждый час.

Вокзалов, объясняет собеседница, в городе два. Один — станция Мозырь, второй — Козенки, находится на окраине населенного пункта.

— В городе живет больше ста тысяч человек. А из Минска сюда ходит всего один поезд. И то не каждый день и не очень удобно, — рассказывает собеседница. — Отправляется в 7.44 утра, а прибывает в 13.06. Получается, если хочешь ехать, нужно срываться среди дня и мчаться.





Обычно те, кто добирает до Мозыря по «железке», направляются до Калинковичей. А оттуда на автобусе или на маршрутке в Мозырь. Это примерно 20 минут пути.

— В выходные проблем с этим нет, а в будни, когда пассажиров немного и маршрутки ходят реже, эти 20 минут могут растянуться на час, — озвучивает Юлия следующую проблему. — Случалось, я приезжала в Калинковичи во вторник или четверг, маршруток не было, и нужно было час двадцать ждать рейсовый автобус. К тому же в выходные маршрутки бывают переполнены. Мало того что люди едут и не пристегиваются, так еще и стоя, что очень небезопасно.

С вопросом, можно ли организовать поезд из Минска до Мозыря, Юлия обратилась в Минское отделение БЖД. В ответ ей сообщили: нельзя.

— Организовать курсирование дополнительного поезда с сообщением Минск — Мозырь не представляется возможным по причине отсутствия не занятого в перевозках пассажиров подвижного состава в УП «Минское отделение Белорусской железной дороги», — говорится в ответе.





Оперативно получить комментарий на данную тему TUT. BY не получилось. Запрос с вопросами редакция направила в БЖД.

Сама Юлия свою реакцию на ответ от Белорусской железной дороги описывает так: «Тут уже ничего не сделаешь».

— Я предложила, чтобы поезд из Минска до Козенок перенесли на ночь, — продолжает собеседница. — Мне сообщили, что мое письмо направили в Гомельское отделение БЖД, которое формирует и обслуживает данный состав. Надеюсь, они меня поддержат.