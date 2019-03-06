В Мозыре люди в утилизационной яме среди трупов нашли живого щенка — и пошли в прокуратуру

2 марта работник Мозырского лесхоза Кирилл Мельниченко с коллегами стал свидетелем страшной находки: в утилизационной яме на полигоне они обнаружили множество трупов собак, а среди них... живого щенка. Мужчины уверены — животное туда выбросили специально.

— Мы утилизировали тушу дикого кабана на полигоне «Провтюки». Там находятся могильные ямы, в которые свозят трупы животных со всего района. В основном это трупы собак, которые привозит служба отлова. Мы открыли одну из ям, чтобы выбросить кабана, и обомлели: по трупам ползал и еле слышно скулил маленький щенок.

Кирилл говорит, что все присутствующие испытали настоящий шок от увиденного. Но достать из ямы щенка мужчины не смогли: глубина колодца больше двух метров, лестницы нет, а стены бетонные.

— Нам пришлось уехать. Всю дорогу мы обсуждали увиденное. Работники ЖКХ стреляют в собак специальными иглами с ядом, после того, как те умирают, их свозят на полигон. Скорее всего, малыша просто не добили и не нашли ничего лучше, чем выбросить вместе с трупами. Сошлись на том, что надо обращаться к волонтерам. Я позвонил в приют «Верные друзья».

Уже вечером после работы Кирилл вез председателя зоозащитной организации Ирину Невмержицкую на полигон, женщина достала щенка из ямы.

Осторожно, шокирующие кадры!

— Он очень ослаблен, у него травма плеча и сотрясение головного мозга, глазки из-за ушиба залиты кровью и пока не видят, но ветеринар обнадежил, что должен поправиться, — рассказала TUT. BY Ирина.

Щенка она назвала Бимом, ему примерно 3 месяца. Пока пес живет у своей спасительницы, но когда окрепнет, ему подыщут новую семью.

А Кирилл написал заявление в прокуратуру, в котором требует найти виновных в жестоком обращении с животным и привлечь их по закону.

— Самостоятельно в яму щенок попасть не мог. Она закрыта тяжелой металлической крышкой на замок. Вся территория огорожена, и въезд на нее имеют только работники ЖКХ и лесхоза, когда привозят туда животных. Поэтому чьих это рук дело, очевидно. И пора уже это прекращать, — говорит мужчина.