Мозырянин нашел телефон и сбежал с ним. Через час его задержали

В Мозыре попытка присвоить чужое закончилась для 54-летнего мужчины уголовным делом. Он, видимо, руководствовался правилом «что упало, то пропало», прихватив оброненный телефон и игнорируя крики истинного хозяина. Теперь придется расплачиваться за собственную глупость.

Мозырянин, приехав домой и выйдя из машины, наклонился, чтобы взять сумки. В этот самый момент из нагрудного кармана выпал мобильный телефон. Пропажу заметил почти сразу — у подъезда, но было уже поздно: неизвестный поднял телефон с земли и бросил наутек, не обращая внимания на крики. Хозяин телефона попытался поймать вора, но безуспешно, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Однако расставаться с телефоном в планы мозырянина не входило. Он обратился в милицию, где буквально за час вышли на след преступника и задержали. Им оказался 54-летний безработный житель Мозыря.

Возбуждено уголовное дело.