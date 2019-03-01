В мозырских школах собирают деньги на установку турникетов

В мозырских школах планируют установить турникеты. Об этом сообщает телеканал «Белсат».

Сообщается, что вопрос турникетов обсуждался на общем собрании родителей в актовом зале. С каждого ученика каждого класса хотят взыскать по 10 рублей, а в последующие месяцы — по 2 рубля. На собрании все родители высказались против турникетов.

«Тогда им сказали идти в кабинеты. Именно в классе классная моего племянника рыдала и уговаривала подписать договоры, сказав, что сама все оплатит из своей зарплаты», — сообщил в соцсетях один из жителей Мозыря.

В мозырских школах журналистам «Белсата» подтвердили, что идут такие опросы, но сообщить подробности отказались.

Директор одной из городских школ анонимно прокомментировал идею с турникетами: «Если бы вы видели наш холл, вы бы поняли, что турникет там — убийство. Придумали после Столбцов. Если что, кто обеспечит безопасность 1200 детям? Я отправил снимки в Минск, уже два недели молчат, ничего не отвечают. Никто из родителей эти турникеты не потянет. А тем более камеры, на которые нужны проекты, лицензия Департамента охраны, установка. Нет таких денег. А все остальное — трепание языком».

Усиленной безопасностью в школах занялись после трагедии в Столбцах. Там ученик 10-го класса зарезал ножом учительницу и одного школьника, а также тяжело ранил еще двух.