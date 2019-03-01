Мозырянка подобрала утерянный кошелек, возбуждено уголовное дело

  • 01 марта 2019, 11:11
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В одном из мозырских магазинов пенсионерка случайно обронила свой кошелек. Рассеяностью пожилой женщины воспользовалась вторая покупательница, которая заметила сей факт и быстро подобрала чужое имущество. Пенсионерка обратилась в милицию.

Картину происшествия помогли восстановить камеры видеонаблюдения. Уже впоследствии правоохранители установили личность той женщины, которая присвоил кошелек. Сейчас мозырянка — фигурант уголовного дело, возбужденного по статье «Кража».

Правоохранители постоянно напоминают, найденную чужую вещь в обязательном порядке нужно вернуть законному владельцу либо отдать в милицию. Ведь присвоение чужого телефона либо кошелька, пускай и утерянного, согласно законодательству трактуется как кража.

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