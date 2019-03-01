Мозырянину, который в свободное от работы время приторговывал наркотиками, грозит 15 лет тюрьмы

Семьянин, который исправно ходит на работу и никогда не попадал в поле зрения правоохранителей. Образ законопослушного мозырянина в одночасье развеяли сотрудники наркоконтроля. Ведь молодого человека задержали с поличным при продаже амфетамина.

Без малого грамм психотропа двое покупателей приобрели за 100 белорусских рублей. Все трое задержаны. Покупателям инкриминируют хранение наркотических средств, а вот сбытчика ждет гораздо более серьезное наказание. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По месту жительства 30-летнего мозырянина оперативники нашли и изъяли много любопытного. Опять же амфетамин и высушенную растительную массу зеленого цвета, предположительно, это марихуана. Назначена экспертиза. Следствие продолжается.