Мозырские правоохранители задержали серийного дачного вора

  • 25 февраля 2019, 10:41
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Пока дачники отдыхали в своих квартирах от дел огородных, 51-летний житель Мозырского района наоборот активизировал свою деятельность, криминальную.

Объектами преступного посягательства стали дома на территории сразу трех садоводческих кооперативов, расположенных вблизи деревни Лубня. Их названия «Швейник», «Музыкант» и «Комплект».

Дачного вора интересовала электропроводка, в частности медь. А в двух домах мужчина прихватил еще бензопилу и газонокасилку. Проникал в основном через разбитое окно. Действовал и под покровом ночи, и днем. Ведь дачные поселки в большинстве своем в зимнее время пустуют.

Пока в уголовном деле 9 эпизодов. Но следователи не исключают того, что фактов воровства в дальнейшем будет выявлено гораздо больше.

ТКМ
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Места: Мозырь (2172)

Метки: Криминал (11509), Область (6527)

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