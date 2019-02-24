В Мозыре пенсионерка ушла из палаты городской больницы и пропала

  • 24 февраля 2019, 09:19
  • 892
  • 0


Милиционеры устанавливают местонахождение Подалинской Полины Денисовны, 1948 года рождения, жительницы деревни Борисковичи Мозырского района, которая вечером 20 февраля покинула палату кардиологического отделения Мозырской городской больницы и пропала.

Ее приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 см., худощавого телосложения, волос короткий седой. Была одета в зимнюю куртку бордового цвета, светло-бежевые штаны, войлочная обувь синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Подалинской Полины Денисовны, просьба сообщить по телефонам: 8-029-246-58-84, 32-12-49 или по короткому номеру 102.

Телеканал Мозырь
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Полина Подалинская (1)

Места: Мозырь (2171)

Метки: Происшествия (14003)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров