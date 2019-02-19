Авария в Мозырском районе: один автомобиль перевернулся — фото, видео

  • 19 февраля 2019, 15:30
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Сегодня, февраля, в Мозырском районе, не далеко от НПЗ произошло ДТП. В результате аварии одно из авто перевернулся на крышу.

Фото с места событий CHP24.BY прислали читатели.



Также еще фото и видео с места ДТП были размещены в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря».

CHP24.BY
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Места: Мозырь (2170)

Метки: Происшествия (13978), Область (6512), Авто (6372)

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