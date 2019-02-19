Мозырские пограничники нашли в машине украинца три охотничьих патрона

  • 19 февраля 2019, 09:56
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Незаконный груз обнаружен в пункте пропуска «Александровка» при оформлении на въезд в Беларусь автомобиля Chevrolet, сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

Три патрона калибра 12 мм к охотничьему ружью были спрятаны в подлокотнике между сидениями. Водителем транспортного средства и владельцем боеприпасов оказался 49-летний гражданин Украины. В отношении жителя Киевской области начата проверка. Патроны изъяты для проведения экспертизы.

Гомельская правда
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Места: Мозырь (2168), Александровка (12)

Метки: Общество (33392), Область (6509)

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