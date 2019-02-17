Фотофакт: в Мозыре от берега оторвало баржу-кафе с людьми на борту

В субботу утром в Мозыре от берега оторвало баржу: один из тросов не выдержал, и баржа-кафе оказалась в 15 метрах от берега.

В момент происшествия в кафе находились три человека: 19-летний официант и два 22-летних мужчины. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Спустя два часа баржу удалось пришвартовать к берегу, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавших нет.



















