Фотофакт: в Мозыре от берега оторвало баржу-кафе с людьми на борту

  • 17 февраля 2019, 10:19
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В субботу утром в Мозыре от берега оторвало баржу: один из тросов не выдержал, и баржа-кафе оказалась в 15 метрах от берега.

В момент происшествия в кафе находились три человека: 19-летний официант и два 22-летних мужчины. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей. Спустя два часа баржу удалось пришвартовать к берегу, сообщили в пресс-службе МЧС.

Пострадавших нет.

gomel.today
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Места: Мозырь (2167)

Метки: Происшествия (13960), Область (6502)

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