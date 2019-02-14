В Мозыре в заброшенной котельной нашли ртуть, на место выезжали спасатели
- 14 февраля 2019, 13:36
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Люди в материале: Мария Клезович (15)
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