В Мозыре в заброшенной котельной нашли ртуть, на место выезжали спасатели

  • 14 февраля 2019, 13:36
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Характерную жидкость стального цвета в колбах газоанализаторов обнаружили рабочие на территории бывшего деревообрабатывающего комбината. Они делали там уборку, а когда обнаружили ртуть, незамедлительно позвонили в МЧС. Спасатели прибыли на место происшествия.


— Колбы изъяли для дальнейшей утилизации. Всего ртути оказалась 200 граммов. Ее розлива не произошло,- рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

СБ Беларусь сегодня
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