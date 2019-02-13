В суде пересмотрели приговор женщине, которая сбила пятилетнюю девочку в Мозыре. Срок увеличили вдвое

Как сообщает Верховный суд, 45-летней женщине теперь придется отбыть 4 года домашней химии вместо двух.

Судебная коллегия пересмотрела приговор суда Мозырского района и увеличила срок ограничения свободы в два раза. Также женщину обязали выплатить тридцать тысяч рублей компенсации морального вреда вместо десяти. Лишение водительских прав на пять лет оставили без изменений.

ДТП случилось вечером 5 июля в Мозыре на улицы Веры Хоружей. Mitsubishi Outlander наехала на девочку, когда та внезапно выскочила на проезжую часть. Ребенок получил в аварии серьезные травмы.