В Мозыре на переходе сбили мужчину, пешеход в больнице

  • 10 февраля 2019, 11:59
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Вчера днем в Мозыре на пешеходном переходе случилось ДТП: под колеса авто попал мужчина.

О происшествии сообщили в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря».

 Ну ехал на скорости и утверждал, что не видел пешехода из-за нашей машины, — рассказали очевидцы. — Когда увидел, то поздно было, затормозил руля вправо и сбил!


По предварительной информации, мужчина жив. С места аварии его увезли на «скорой» без сознания. Также некоторые свидетели утверждают, что пешеход был пьян.

Официальной информации по данному ДТП не поступало.

gomel.today
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Места: Мозырь (2161)

Метки: Авто (6341), Область (6486), Происшествия (13914)

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