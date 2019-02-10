В Мозыре на переходе сбили мужчину, пешеход в больнице
- 10 февраля 2019, 11:59
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Места: Мозырь (2161)
Метки: Авто (6341), Область (6486), Происшествия (13914)
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