В Мозыре на переходе сбили мужчину, пешеход в больнице

Вчера днем в Мозыре на пешеходном переходе случилось ДТП: под колеса авто попал мужчина.

О происшествии сообщили в сообществе «Хамство на дорогах Мозыря».

— Ну ехал на скорости и утверждал, что не видел пешехода из-за нашей машины, — рассказали очевидцы. — Когда увидел, то поздно было, затормозил руля вправо и сбил!





По предварительной информации, мужчина жив. С места аварии его увезли на «скорой» без сознания. Также некоторые свидетели утверждают, что пешеход был пьян.

Официальной информации по данному ДТП не поступало.