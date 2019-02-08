В Мозыре сотрудники Оперативной таможни нашли 3 тысячи единиц одежды без документов

  • 08 февраля 2019, 17:28
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Сотрудники Оперативной таможни с начала года выявили три факта незаконной реализации на внутреннем рынке продукции легкой промышленности, сообщили БелТА в Государственном таможенном комитете.


Предметами административных правонарушений стали около 5 тыс. единиц одежды и обуви общей стоимостью более Br90 тыс. При проведении контрольных мероприятий в Мозыре таможенники выявили реализацию 3 тыс. единиц товаров без документов, свидетельствующих о законности их ввоза на территорию Беларуси. А в Несвиже не допустили незаконной реализации свыше 2 тыс. единиц одежды и обуви без соответствующих документов, а также без маркировки необходимыми контрольными знаками.


Начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил торговли и оказания услуг населению». Статьей предусмотрен штраф в размере до 50% стоимости предмета административного правонарушения без конфискации незаконно реализуемых товаров.

БелТА
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