В Мозыре мужчину, который прокладывал водопровод, засыпало землей. К счастью, его удалось спасти

ЧП случилось после обеда 7 февраля на улице Освободителей. Мужчина рыл траншею водопровода во дворе частного дома на глубине около двух метров.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, то обнаружили пострадавшего, который был по грудь засыпан грунтом. Выбраться самостоятельно из земляного плена он не мог.









Работники МЧС при помощи специнструмента извлекли 49-летнего мужчину на поверхность. С предварительным диагнозом «синдром длительного сдавливания» его госпитализировали, сообщает МЧС.



