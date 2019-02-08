В Мозыре мужчину, который прокладывал водопровод, засыпало землей. К счастью, его удалось спасти
- 08 февраля 2019, 11:02
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Места: Мозырь (2159)
Метки: Происшествия (13901), Область (6480)
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