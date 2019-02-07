Чтоб не треснул, как под Житковичами. Ограничения будут наложены на движение по мосту, соединяющему Мозырь и Калинковичи — есть проблемы

Примечательно, что относительно недавно, в 2012 году, его отремонтировали.

С 15 февраля ограничат движение по мосту через Припять, который соединяет два райцентра Гомельской области — Мозырь и Калинковичи. Как сообщает Телеканал «Мозырь», специалисты «БелдорНИИ» пришли к выводу, что объект «нуждается в ограничениях и снижении нагрузки».

Поэтому максимально допустимая скорость движения автомобилей по мосту составит 40 км/ч., а максимальный вес — 18 тонн. Большегрузы пустят в обход.

Как долго автомобилисты будут пересекать реку в таком режиме, пока неизвестно. Однако не реже, чем раз в месяц, состояние моста будут проверять. Подчеркивается, что мост включен в перечень объектов, подлежащих реконструкции по программе Министерства транспорта Беларуси.

Напомним, в 2017 году на Гомельщине буквально треснул мост в Житковичском районе, что стало ЧП национального масштаба. Нормальная коммуникация района с другими регионами области и страны была нарушена. Впоследствии было установлено, что ремонту он уже не подлежит. Мост снесли, на его месте построили новый.