По факту ложного сообщения о минировании здания КГК в Мозыре возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили по факту ложного сообщения о минировании здания Мозырского межрайонного отдела Департамента финансовых расследований КГК. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

«Мозырский районный отдел СК устанавливает обстоятельства отправки сообщения о планировании взрыва здания, где располагается Мозырский межрайонный отдел Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. На месте происшествия работали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Взрывное устройство не обнаружено. Правоохранители устанавливают личность автора сообщения. По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело», — проинформировали в СК.

Как сообщалось, информация о минировании здания по улице Ленинской в Мозыре поступила в оперативно-дежурную службу УВД Гомельского облисполкома сегодня утром. В строении также размещаются общежитие, магазин, помещения Мозырского райжилкомхоза и отделение Госавтоинспекции районного ОВД. Из здания были эвакуированы 83 человека, из расположенного поблизости корпуса Мозырского государственного областного лицея выведено еще около 250 человек.