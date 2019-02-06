Неизвестные сообщили о минировании здания КГК в Мозыре. Из лицея поблизости эвакуировали 248 человек — фото

  • 06 февраля 2019, 13:43
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Сегодня в 10 утра в оперативно-дежурную службу УВД облисполкома поступило сообщение о минировании здания Мозырского межрайонного комитета государственного контроля по улице Ленинской.

Также в этом здании находятся общежитие, магазин, помещения КЖУП «Мозырский райжилкомхоз» и отделение ГАИ ОВД Мозырского райисполкома.


Как рассказал официальный представитель УВД облисполкома Юрий Пилькевич, на месте происшествия работают сотрудники милиции, Следственного комитета, МЧС и других правоохранительных ведомств. Для обследования здания прибыла саперно-пиротехническая группа войсковой части 5525 МВД Беларуси. Эвакуировано 83 человека.


Эвакуирован 241 учащийся и 7 учителей из корпуса Мозырского государственного областного лицея, который находится поблизости.




Гомельская правда
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