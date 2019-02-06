Неизвестные сообщили о минировании здания КГК в Мозыре. Из лицея поблизости эвакуировали 248 человек — фото
- 06 февраля 2019, 13:43
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Места: Мозырь (2156)
Метки: Происшествия (13892)
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