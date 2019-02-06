16-летней мозырянке, которая хотела заразить своего парня ВИЧ, вынесли приговор

В Мозыре 16-летняя девушка хотела заразить ВИЧ своего избранника. Как оказалось, она не раз занималась с ним сексом без презерватива. Девушка знала о болезни, однако никакие меры предосторожности так и не приняла.

Барышня в столь юном возрасте уже успела стать фигуранткой уголовного дела: ее приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 1 год.

Впрочем, это не единичный случай. Только за прошлый год было возбуждено 89 уголовных дел, связанных с заражением ВИЧ.

Так, например, 26-летняя жительница Жлобина за 5 лет заразила четверых мужчин, еще четверым можно сказать повезло — диагноз не подтвердился.

Впрочем, мужская половина распространяет ВИЧ не менее активно.

24-летний парень из Светлогорска заразил несовершеннолетнюю подругу и поставил в опасность заражения супругу, сообщили в Следственном комитете.

Жертвами 28-летнего мужчины из Рогачевского района стали две односельчанки, одна из которых о болезни узнала во время обследования в больнице. Мужчине вынесли нешуточный приговор: 5,5 лет в колонии усиленного режима.