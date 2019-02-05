В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя

  • 05 февраля 2019, 11:53
  • 569
  • 0


В Мозыре пенсионер случайно поджег себя сигаретой, когда пил спирт. Об этом БелТА сообщили в МЧС.

Вечером 4 февраля спасатели получили сообщение от дежурной медсестры городской больницы о том, что на улице Геологов в Мозыре мужчина получил ожоги. «Выяснилось, что пенсионер дома пил спирт и пролил его на себя. Затем по неосторожности мужчина обронил сигарету. В результате жидкость мгновенно вспыхнула», — рассказали в МЧС.

Мужчина был доставлен в реанимацию с ожогами 1-3-й степени.




БелТА
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Мозырь (2153)

Метки: Происшествия (13886), Область (6465)

Комментарии правила




Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новое в блогах


Самое читаемое



Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров