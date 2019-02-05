В Мозыре пенсионер пил спирт и случайно поджег себя

В Мозыре пенсионер случайно поджег себя сигаретой, когда пил спирт. Об этом БелТА сообщили в МЧС.

Вечером 4 февраля спасатели получили сообщение от дежурной медсестры городской больницы о том, что на улице Геологов в Мозыре мужчина получил ожоги. «Выяснилось, что пенсионер дома пил спирт и пролил его на себя. Затем по неосторожности мужчина обронил сигарету. В результате жидкость мгновенно вспыхнула», — рассказали в МЧС.

Мужчина был доставлен в реанимацию с ожогами 1-3-й степени.