Движение по мосту через Припять на въезде в Мозырь ограничат для большегрузов с 15 февраля

Движение по мосту через реку Припять на автодороге Р131 будет ограничено для большегрузов с 15 февраля, сообщил корреспонденту БелТА заместитель директора по производству «Гомельавтодора» Денис Ясько.

По заключению специалистов «БелдорНИИ», мост через Припять на автомобильной дороге Р131 Калинковичи-Мозырь требует ограничения движения автотранспорта и снижения нагрузки. «Поэтому с 15 февраля на этом участке дороги будут установлены ограничения максимальной скорости движения — до 40 км/ч, а также массы автомобилей до 18 т», — рассказал Денис Ясько. Автотранспорт, имеющий полную массу свыше 18 т, должен будет двигаться по мосту через Припять на обходе Мозыря — на 153-м км автодороги Р31 Бобруйск-Мозырь-граница Украины.

Осмотры состояния моста планируется проводить не реже раза в месяц.

Мост включен в перечень объектов, подлежащих реконструкции по программе Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси.