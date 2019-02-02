Мозырянин пришел нетрезвым на работу, а потом подделал акт медицинского освидетельствования

Организация, в которой трудился мозырянин, выступала подрядчиком на крупном промышленном объекте в Мозыре. Строгий подход к делу подчеркивался ежедневным контролем на алкоголь на проходной. В одно декабрьское утро охрана не допустила 34-летнего сотрудника на рабочее место, и отправила проходить дополнительное медицинское освидетельствование.

Медики подозрения охраны подтвердили. Но, подобрав цвет стержня и даже подделав почерк, в акте медицинского освидетельствования мозырянин дописал «состояние алкогольного опьянения отсутствует». После этого в его жизни стала отсутствовать работа, но появилось уголовное дело. Материалы расследования уже переданы в суд. Санкция статьи 380 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до двух лет ограничения свободы.