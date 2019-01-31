Пьяная компания мозырян сначала ограбила собутыльника, а после избила двух прохожих на улице

24 января в Мозырский РОВД с заявлением обратился неработающий 29-летний местный житель, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

К нему в гости пришла знакомая 34-летняя мозырянка, прихватив с собой две бутылки водки. После нескольких рюмок, женщина решила позвонить своему 19-летнему племяннику и пригласить за стол. Тот согласился и пришел. Позже в квартире появился и 17-летний ранее судимый за кражу приятель племяша.

Когда выпивка закончилась, компания стала искать, где найти деньги для продолжения банкета. Тетя с племянником решили эту задачу быстро: повалили хозяина на пол и сорвали с пальцев два серебряных перстня. Также прихватили и сотовый. На просьбу жертвы вернуть хотя бы телефон, мозырянка сняла с трубки чехол и передала владельцу.

Изрядно выпившая троица вышла из подъезда, избила двух прохожих мужчин и отправилась дальше отдыхать.

Оперативники в тот же день нашли и задержали подозреваемых в совершении грабежа и хулиганства. Похищенный перстень примерял на палец племянник, а телефон нашли под подушкой у тети. Возбуждены уголовные дела за грабеж и хулиганство.