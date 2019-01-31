Под Мозырем «Лада» вылетела на встречку и врезалась в скорую, пострадали 4 человека

  • 31 января 2019, 11:07
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Медработникам, спешащим на срочный вызов, потребовалась экстренная помощь своих коллег.

В результате ДТП, которое произошло на подъездной дороге к поселку Криничному, пострадали 2 фельдшера и врач. Медики находились в реанимационной машине скорой помощи. Травмы получила и водитель легкового автомобиля Лада-Калина, которая и спровоцировала столкновение.

Мозырянка, 1982 года рождения, решила обогнать попутный автомобиль и выехала на полосу встречного движения. Удар получился довольно сильным. Ладу калину отбросило на обочину. Водителю легковушки потребовалась экстренная госпитализация.




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